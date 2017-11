Cuide da saúde das crianças na Primavera

Muitas doenças podem ser prevenidas por meio da vacinação. Manter o cartão de vacinas da criança sempre atualizado reduz as chances de adoecimento por hepatite, caxumba, meningite e outras enfermidades potencialmente devastadoras. Durante a Primavera, uma doença comum é a varicela (catapora) que, embora seja considerada benigna e autolimitada, pode causar consequências graves e até mesmo o óbito. A vacina contra varicela, por exemplo, deve ser administrada em duas doses: a primeira com um ano de idade e a segunda três meses depois.

Uma das principais bases do desenvolvimento infantil é a nutrição. Aleitamento materno nos primeiros meses de vida e uma alimentação rica em legumes, verduras, frutas e carnes são essenciais para a capacitação do sistema imunológico. Evitar o consumo de açúcar e frituras é fundamental. Nos meses de Primavera e Verão, é muito importante hidratar-se devido às temperaturas mais altas desse período. Lembre-se: a água é a melhor bebida para as crianças. Foto: Ed Garcia / Creative Commons

Todos os pais desejam que seus filhos aproveitem os meses de Primavera e Verão com plena saúde. Para isso, alguns cuidados são fundamentais para evitar doenças infectocontagiosas que podem atrapalhar a rotina escolar e a diversão nessas estações. Por isso, confira algumas dicas essenciais para essas épocas do ano.

Atividades físicas como brincadeiras com bola ou pique-pega, e ainda a prática de esportes são excelentes tanto para a socialização das crianças como para a sua saúde. Elas auxiliam no desenvolvimento do sistema musculoesquelético e na função cardiovascular, tornando a criança mais capaz de combater infecções.

Evitar o sedentarismo desde a infância ainda ajuda na prevenção de doenças como obesidade, diabetes e hipertensão arterial. Nesta época do ano, o ideal é praticar essas atividades ao ar livre, em meio à natureza e longe de ambientes fechados com pouca circulação de ar, onde há maior risco de transmissão de doenças contagiosas.

A higiene adequada do ambiente, dos alimentos e da própria criança é uma das grandes aliadas na prevenção de doenças. A lavagem das mãos antes e após o uso do banheiro e antes das refeições é uma medida que reduz muito a contaminação por vírus e bactérias. Além disso, a limpeza do ambiente, principalmente ventiladores e filtros de ar condicionados, auxilia na prevenção de infecções e alergias respiratórias.

O cuidado com a higienização dos alimentos e utensílios como mamadeiras, por meio da desinfecção com produtos adequados, é muito importante para interromper o ciclo de transmissão fecal-oral de doenças parasitárias, por exemplo. Proteção contra os insetos: durante a Primavera e o Verão, pode haver aumento da proliferação de insetos vetores de doenças como dengue, Zika e Chikungunya.

Além das medidas de controle ambiental para impedir a reprodução dos mosquitos, existem técnicas de proteção mecânica como telas nas janelas e portas, ambientes fechados ao entardecer e a noite e mosquiteiro no berço. É válido proteger as crianças com roupas claras e calças compridas e aplicar repelentes adequados para a faixa etária.

Fonte: Cristiana Meirelles, especialista em Pediatria e Infectologia Pediátrica