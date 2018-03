Cuidados com o uso de repelentes em crianças

Durante o verão surgem algumas preocupações para os pais, entre elas, a proteção contra os mosquitos através dos repelentes, já que nesta estação a incidência de insetos é mais alta. Os mosquitos, além de oferecerem risco de reações alérgicas através de suas picadas, podem transmitir doenças, como os casos de febre amarela e dengue.

“Como devo escolher e como aplicar o produto adequadamente em meu filho?” esta é uma dúvida frequente em nosso consultório. Para isso, preparei algumas dicas e recomendações para os papais, que estão certos de se preocuparem, pois existem restrições importantes para a preservação da saúde dos pequenos” afirma Samantha Talarico, Dermatologista e membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). Foto: Divulgação

É recomendado que os repelentes sejam utilizados em locais com maior incidência de mosquitos, como praias, parques e fazendas. No momento da escolha pelo repelente, é fundamental que os pais optem por produtos aprovados pelo Ministério da Saúde ou pela Anvisa, pois assim serão garantidos a sua segurança e eficácia.

BEBÊS

“Ressalto que bebês com até 6 meses de idade não devem fazer o uso de repelentes e nem entrarem em contato com ambientes protegidos com repelentes elétricos. A proteção contra os mosquitos deve ser realizada somente através de mosquiteiros, telas e roupas. Para os bebês de 6 meses a 2 anos, também recomendo que seja evitado o uso destes produtos, devendo ser utilizados somente em situações especiais e sempre sob orientações médicas” destaca a médica.

“Outras medidas complementares também devem ser adotadas para a proteção das crianças, como a refrigeração do ambiente através de ventiladores e ar condicionado, utilização de vestimentas claras, de preferência com mangas e calças compridas, a não aplicação de produtos com fragrância, e o cuidado com a limpeza e a dedetização do ambiente”, reforça a médica.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Leia com atenção antes de fazer uso do repelente

Não permitir que a criança durma ou permaneça com o repelente no corpo por período prolongado, este deve ser retirado com água e sabão;

Leia sempre as indicações e contraindicações do produto a fim de evitar complicações;

Não permita que a criança auto aplique o produto, evitando assim sua ingestão e sérias complicações, como a intoxicação;

Evite aplicar o produto próximo a boca, nariz, olhos ou em feridas;

Evite aplicar o produto sob roupas, uma vez que sua ação depende da evaporação, além disso, a oclusão com roupa pode favorecer o desenvolvimento de alergias;

Utilize quantidade suficiente do produto (recomendada pelo fabricante) para a proteção de áreas expostas, evite sua aplicação por de baixo das roupas;

Sempre aplique o produto em intervalos recomendados pelo fabricante;

Estes produtos podem causar reações alérgicas, por este motivo devem ser utilizados sempre sob orientações médicas;

Os repelentes devem ser sempre os últimos produtos a serem aplicados, depois dos hidratantes ou filtro solares.