Conheça a doença que afeta os movimentos e pode levar a morte

Pouco difundida e conhecida no Brasil, a paramiloidose, ou PAF (polineuropatia amiloidótica familiar), é uma doença genética e hereditária irreversível que provoca a perda progressiva dos movimentos e pode levar a morte. Em 2016 ela entrou na lista de doenças raras prioritárias do País. Isso se deve ao fato da doença ser bastante comum em pacientes de Portugal e do Japão, e o Brasil abrigar um grande número de descendentes de portugueses e uma consistente colônia japonesa. Foto: Creative Commons

“As suas origens fazem dela uma doença especialmente relevante para o Brasil”, diz a médica Márcia Waddington Cruz, doutora em neurologia e responsável pelo principal centro de tratamento da PAF no Brasil, o Centro de Estudos em Paramiloidose Antônio Rodrigues de Mello, no Rio de Janeiro. A PAF costuma se manifestar entre 30 e 40 anos, levando o paciente à morte cerca de dez anos após os primeiros sintomas, se não houver tratamento adequado. Embora não existam estatísticas nacionais oficiais, estima-se que existam milhares de brasileiros com a doença.

“O problema é que mais de 90% desses pacientes ainda não foram diagnosticados. Isso se deve, em grande parte, ao amplo desconhecimento sobre a doença no Brasil”, diz o neurologista Acary Souza Bulle Oliveira, da Academia Brasileira de Neurologia.

Geralmente, os pacientes recebem o diagnóstico no auge da sua vida produtiva. Degenerativa e com elevado potencial incapacitante, a PAF costuma se manifestar inicialmente por meio de formigamentos e perda de sensibilidade à temperatura nos membros inferiores. Posteriormente, esses sintomas evoluem para braços e mãos, levando à atrofia e perda gradual dos movimentos. Ela é uma doença neuromuscular autossômica e dominante, ou seja, o filho de um paciente apresenta 50% de risco de também ser portador da mutação que causa a enfermidade, sendo a V30M a mais comum.

Nesses pacientes, essas mutações ocorrem em uma proteína do corpo chamada transtirretina (TTR), produzida principalmente pelo fígado. No paciente com a doença, a mutação leva à produção de proteínas TTR instáveis, que se depositam em vários tecidos do corpo, interferindo em seu funcionamento. A progressão da doença é variável entre os pacientes, mas normalmente há uma combinação de sintomas, envolvendo diferentes órgãos.

Podem ocorrer alterações gastrointestinais, como episódios alternados de diarreia e constipação, insuficiência renal e cardíaca, além de perturbações visuais, como glaucoma e olho seco. Desmaios ou tonturas, ao se levantar ou mudar de posição bruscamente, compõem o quadro. Pacientes homens podem também apresentar quadros de disfunção erétil.