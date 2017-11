Como tirar super bonder da pele?

SABÃO EM PÓ Colocar 2 colheres (de sopa) de sabão em pó em cerca de 50 ml de água morna e misturar bem, até obter uma pasta homogênea. Depois mergulhar a área afeta na mistura durante cerca de 5 minutos até que as partes coladas se descolem. Por fim, juntar 2 colheres de sabão em pó com 5 a 10 ml de água morna até formar uma pasta uniforme para esfregar na pele e retirar o máximo de super bonder.

ÁGUA QUENTE Colocar a região colada dentro de um recipiente com água morna durante 10 minutos, tentando puxar levemente a cola ou raspá-la suavemente com uma lixa de unha. Esperar 10,15 minutos e friccionar a região.

Para tirar cola super bonder dos dedos, da pele, das unhas é recomendado passar um pouquinho do produto chamado Descola Tudo (Carbonato de Propileno), do mesmo fabricante do Super Bonder, na região colada, esfregando durante alguns minutos com auxílio de um pedacinho de algodão. Este produto pode ser comprado pela internet, em lojas de produtos de material de construção ou alguns supermercados, e custa de R$ 7 a R$ 9 por embalagem, e é o produto mais indicado para remover a cola. Se não for possível usar esta solução, experimente uma das dicas a seguir.

SAL

Misturar 3 colheres (de sopa) de sal em 100 ml de água morna e mergulhar a região afetada por 5 minutos ou até que descole da pele e das unhas. A seguir esfregar sal na região para esfoliar a pele e remover o super bonder.

ACETONA

Colocar a acetona diretamente sobre o local e esfregar um pouco com ajuda de um pedacinho de algodão. A seguir, lavar a região com água morna e sabonete. Estas técnicas só devem ser usadas quando a pele está integra e sem feridas. Mesmo após utilizar estas técnicas para tirar super bonder é possível que fiquem pequenos restos da cola na pele. No entanto, eles acabarão saindo naturalmente. Além disso, a pele e as unhas podem ficar um pouco fragilizadas e, por isso, é aconselhado colocar creme hidratante para aliviar a irritação e vermelhidão.

DENTES

A melhor estratégia para tirar o super bonder dos dentes é escová-los com uma escova de dente por 5 a 10 minutos com pasta e fazer bochechos com enxaguante bucal, várias vezes durante o dia, até que toda a cola tenha saído. Se não conseguir tirar a cola assim deve-se ir ao pronto socorro ou no dentista para retirá-la da forma mais adequada, especialmente se estiver afetando a boca ou os olhos porque esta cola pode causar necrose nestes tecidos.

Fonte: Aleksana Viana, dermatologista www.tuasaude.com