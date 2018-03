Como curar a tosse seca persistente?

A tosse seca persistente que normalmente piora de noite apesar de ter diversas causas pode ser causada por uma reação alérgica e, neste caso, o melhor a fazer é combater a alergia, com o uso de um remédio anti-histamínico. Entretanto, deve-se descobrir a causa da alergia e evitar a exposição a esta causa.

A tosse seca persistente que após algum tempo se apresenta com catarro pode ser tuberculose e neste caso é importante marcar uma consulta com um pneumologista para que ele indique o melhor tratamento.

O tratamento para a tosse seca persistente deve ser direcionado para solucionar a sua causa. No caso de tosse seca de causa alérgica, além do uso dos medicamentos receitados pelo médico, é importante beber, no mínimo, 1,5 litros de água por dia.

A água ajuda a manter as vias aéreas hidratadas e diminui a irritação da garganta; tomar uma colher de sopa de xarope de cenoura ou de orégano cerca de 3 vezes por dia: estes xaropes possuem propriedades antitússicas, diminuindo os acessos de tosse; beber uma xícara do chá de hortelã cerca de 3 vezes por dia: a hortelã tem ação tranquilizante, antitússica, mucolítica, expectorante e descongestionante, ajudando a aliviar a tosse.

Para fazer o chá basta adicionar 1 colher (de chá) de folhas secas ou frescas de hortelã em uma xícara de água fervente. Deixar repousar por 5 minutos, coar e beber a seguir.

Evitar a poeira dentro de casa, o contato com animais e a fumaça do cigarro: estas substâncias podem ser as causadoras da tosse seca persistente e, por isso, devem ser evitadas.

CLÍNICO GERAL

Casos de tosse seca persistente por mais de uma semana merecem mais atenção, especialmente se o indivíduo tiver asma, bronquite, rinite ou qualquer outra doença respiratória crônica. Ela pode significar uma piora do quadro e a necessidade de tomar medicamentos anti-histamínicos ou corticoides.

O indivíduo que sofre com a tosse seca deve marcar uma consulta com um clínico geral para que ele possa solicitar exames a fim de identificar a causa da tosse e então indicar o melhor tratamento.

Fonte: Arthur Frazão, clínico geral

www.tuasaude.com

Receitas de sucos para tosse

Os sucos são grandes fontes de vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e reduzir a inflamação no organismo, podendo serem usados para aliviar a tosse e a irritação na garganta.

Para obter o máximo de benefícios, deve-se preferir sucos que usam misturas de frutas, verduras, mel e ervas com propriedades curativas, como o alho e o própolis. Confira receitas que utilizam os melhores vegetais para combater a tosse e prevenir doenças que atacam o sistema respiratório.

SUCO DE AGRIÃO COM LIMÃO

Ingredientes

1 copo de suco de limão

2 ramos de agrião

1 colher de sopa de mel de eucalipto

½ copo de água

Modo de preparo

Cortar o agrião em pequenos pedaços e adicioná-lo no liquidificador juntamente com os outros ingredientes. Após bater bem, adoçar com o mel de eucalipto e beber o suco 3 vezes por dia, de preferência entre as principais refeições.

Fonte: www.tuasaude.com

SUCO DE ABACAXI COM PRÓPOLIS

Ingredientes

fatia de abacaxi

200 ml de água

5 gotas de própolis

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador e beber não muito gelado, para não irritar mais a garganta.

Fonte: www.tuasaude.com

SUCO DE LIMÃO COM GENGIBRE

Ingredientes

suco de 3 limões

1 dente de alho

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador, adoçar com mel e beber na hora.

Fonte: www.tuasaude.com

SUCO DE ABACAXI COM AGRIÃO

Ingredientes

3 rodelas de abacaxi

2 galhos de agrião

1 colheres de sopa de mel

500 ml de água

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e beber. É importante que o suco seja feito para cada dia, para que os nutrientes não sejam perdidos ao armazenar a mistura por muito tempo na geladeira.

Fonte: www.tuasaude.com

SUCO DE MAÇÃ E HORTELÃ

Ingredientes

1 pepino

1 maçã sem casca

Suco de 1 limão

1 folha de couve manteiga

3 de hortelã

100 ml de água filtrada

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador e beber sem coar.

Fonte: www.tuasaude.com