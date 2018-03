Comer ovo diariamente faz mal à saúde?

O ovo ficou conhecido por fazer mal à saúde porque sua gema é rica em colesterol, mas estudos mostram que o colesterol presente em alimentos naturais não faz mal à saúde, pois os alimentos processados é que desregulam o colesterol, como bacon, salsicha, presunto, linguiça, biscoitos recheados e fast food.

Os estudos não mostram um consenso na quantidade de ovos permitida, mas consumir cerca de 2 a 4 unidades por dia faz bem para a saúde. Para pessoas com diabetes, o ideal é que o consumo seja de no máximo 1 a 2 unidades por dia, juntamente com uma alimentação equilibrada para manter os níveis de colesterol e glicemia adequados. Foto: Freepik

O ovo cru ou mal passado pode conter a bactéria Salmonela, que causa febre, vômitos e diarreias fortes, sendo ainda mais perigosa nas crianças. Por isso, deve-se evitar o seu consumo mal passado e também os produtos que tem ovos crus como ingredientes, como mousses, maioneses, coberturas e recheios de bolos. A melhor escolha é consumir o ovo cozido ou frito sem adição de óleo ou manteiga, para não aumentar a quantidade de calorias e de gordura consumida na dieta.

Uma boa forma de saber se o ovo ainda está bom para consumir é colocar o ovo inteiro num copo com água. Se boiar é porque já contém muito ar em seu interior, e por isso está velho ou estragado e não deve ser consumido. O ideal é consumir apenas aquele que estiver no fundo do copo ou no meio da água.

COR DA CASCA

Os ovos de casca branca ou marrom trazem os mesmos benefícios à saúde, sendo importante na hora da compra observar apenas a qualidade da casca, que deve estar limpa, fosca e sem rachaduras. Já na hora do preparo, a clara deve estar espessa e viscosa e a gema firme e centralizada, sem se desfazer após a quebra da casca.

Também é importante lembrar que os ovos devem ser guardados na geladeira, de preferência na parte interna, pois a porta da geleira sofre muitas variações de temperatura, o que prejudica a conservação deste alimento.

Fonte: Tatiana Zanin, nutricionista

www.tuasaude.com

BENEFÍCIOS DO OVO

Além de não prejudicar o coração, outros benefícios são:

Aumento da massa muscular, porque é uma boa fonte de proteínas;

Prevenir doenças como câncer, por ser rico em antioxidantes, como triptofano e tirosina;

Diminuir a absorção de colesterol no intestino, por ser rico em lecitina;

Prevenir o envelhecimento precoce, por ser rico em selênio, zinco e vitaminas A e E;

Combater anemia, por conter ferro e ácido fólico;

Proteger a visão, por conter os antioxidantes luteína e zeaxantina;

Manter a saúde dos ossos, por conter cálcio e fósforo;

Ajudar na formação da memória do feto e prevenir câncer de mama, por conter colina;

Assim, o ovo só não deve ser consumido em casos de alergia à albumina, que é a proteína deste alimento que está presente na clara.

Como preparar ovos de forma saudável

Como fazer ovo no microondas

Outra forma fácil e prática é prepará-lo no microondas, pois também não leva óleo. Deve-se esquentar um prato fundo no microondas por 1 minuto, abrir o ovo no prato, temperar e furar a gema, para que ela não estoure. Em seguida, coloca-se tudo no microondas por mais 1 minuto.

Como fazer ovo pochê

Para fazer a versão pochê deve-se quebrar o ovo cuidadosamente e transferi-lo para uma panela com água em ponto de fervura, que é quando as primeiras bolinhas de ar começam a se formar no fundo da panela. Deixar o ovo cozinhar por cerca de 7 minutos e retirar com o auxílio de uma escumadeira, deixando a água escorrer antes de colocá-lo no prato para servir.

Como fazer ovo frito sem óleo

Para evitar o uso de óleo, deve-se colocar o ovo em uma frigideira antiaderente bem aquecida, adicionar 1 colher de sopa de água e tampar a frigideira para que o ovo cozinhe com o vapor.