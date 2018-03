Campinas recebe palestra sobre fertilidade do casal

Campinas recebe nesta quinta-feira (22), a partir das 19h30, uma palestra informativa gratuita abordando as principais causas da infertilidade entre casais e as técnicas disponíveis para tratá-la. O Grupo Huntington Medicina Reprodutiva ministrará a palestra no auditório do Hotel Meliã.

A palestra contará com as profissionais Dra. Dayana Couto e Dra. Flávia Torelli, formadas em Ginecologia e Obstetrícia, com especialização em reprodução assistida e integrantes do corpo clínico da Huntington. Elas abordarão o tema de forma didática e estarão disponíveis para tirar dúvidas dos participantes, além de esclarecer questões ligadas à fertilidade masculina e feminina.

Temas como oncofertilidade, endometriose, ovários policísticos e menopausa precoce também serão apresentados pelas profissionais durante o encontro.

SERVIÇO

Data: 22 de março de 2018 (quinta-feira)

Hora: 19h30

Local: Hotel Meliã Campinas (Rua Severo Penteado, 140 – Cambuí – Campinas/SP)

Inscrições gratuitas*: 0800 777 6100 | (11) 3059-6120 | marketing@huntington.com.br

*As vagas são limitadas