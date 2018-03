Bateu sono após o almoço?

Provenientes da planta Camellia sinensis, o chá é a bebida mais consumida no mundo depois da água. Presente principalmente na cultura oriental, faz parte da rotina de milhões de pessoas em todo o mundo. Seja pelo sabor ou pelos diversos benefícios que seus componentes podem oferecer à saúde seu consumo tem crescido e se popularizado.

"Por anos o chá foi associado com a perda de peso, já que tem praticamente zero calorias quando não adicionado de açúcar ou leite, e, portanto, é uma opção de bebida saborosa que não agrega calorias para quem busca uma alimentação equilibrada. Mas muitas pessoas desconhecem que os chás preto e verde, feitos da Camellia sinensis, têm muitos outros benefícios para compor uma alimentação balanceada", explica a nutricionista Gabriela Ghedini.

Dentre os benefícios do consumo diário, o chá verde pode auxiliar na hidratação e possuiu flavonoides que podem melhorar o fluxo sanguíneo e ajudar a diminuir o risco para doenças do coração. Além disso, pode ser consumido a qualquer hora do dia.

Se você sentir fadiga mental e notar que precisa daquele boost nos seus estudos ou no seu trabalho pós-almoço, o chá verde pode ser uma opção interessante. “O chá verde possui naturalmente cafeína. A cafeína é conhecida por dar aquela sensação de alerta e pode ser um ótimo aliado nestes momentos”, ressalta a nutricionista.

Os chás contêm cafeína em uma quantidade naturalmente menor do que a do café, com uma atuação interessante para quem quer ficar alerta e focado. Há diversas opções de chás saborizados para aqueles que não são adeptos ao consumo, que agregam sabor ao paladar com combinações de frutas vermelhas, laranja e maracujá, além do tradicional com hortelã.