Autistas precisam de atendimento e tratamento específicos

Dados da USP (Universidade de São Paulo) mostram que, atualmente, o Brasil possui cerca de 2 milhões de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), distúrbio de desenvolvimento mais conhecido como autismo. Essas pessoas costumam apresentar problemas de comportamento, como dificuldade em se comunicar ou em estabelecer um relacionamento social. Por isso, é importante que crianças e adultos que sofram do transtorno passem pelo tratamento adequado.

Marina Ramos, analista do comportamento aplicada ao autismo do Grupo Conduzir, falou ao LIBERAL dos avanços que a ABA (Análise do Comportamento Aplicada) podem trazer aos pacientes. “Hoje, o tratamento mais indicado é o ABA, que é um dos únicos que têm comprovação científica”, explicou a especialista. “ABA é uma ciência aplicada do comportamento que pode ser utilizada para trazer soluções de problemas a fenômenos de relevância social, entre eles, o autismo”, afirma.

De acordo com Marina, o cérebro do autista funciona de maneira diferente da maioria. “Ele precisa aprender de maneira diferente. Algo simples para nós, que não sofremos do transtorno, pode ser algo complexo para eles. Cada um deles tem uma maneira muito específica de aprender, com mais tentativas e vários passos. Por isso, precisamos de um profissional especializado em ensinar dessa forma mais específica”, salientou.