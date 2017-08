Astróloga Andréa Righetto ministra palestra gratuita em Piracicaba

O Clap (Centro de Longevidade e Atualização de Piracicaba) recebe nesta quinta-feira (3) a aula aberta e gratuita com a astróloga Andréa Righetto. A palestra “Entendendo a Astrologia” será ministrada às 20h na sede do Clap, que fica na rua José Ferraz de Camargo, 460, no bairro São Dimas. O “ingresso” para participar do evento é um litro de leite longa vida. Toda a arrecadação será revertida ao Lar Betel.

Entre os temas, a astróloga Andréa Righetto abordará conceitos básicos da simbologia astrológica. “A Astrologia permite uma conexão profunda com a essência humana. Sua popularidade distorce essa percepção, reduzindo a contribuição a mero entretenimento. Vamos falar sobre esses e outros pontos na apresentação de amanhã, no Clap”, convida a astróloga.

Andréa Mara Righetto é astróloga desde 1992 e professora de Astrologia desde 1994. “A aula é aberta a todos que têm interesse sobre o tema, pessoas que estão em busca de autoconhecimento e profissionais das áreas de psicologia e saúde”, comenta. Outras informações podem ser acessadas no evento no Facebook. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail contato@stellia.com.br ou pelo WhatsApp: (19) 97153-6292.