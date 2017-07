6 principais dúvidas sobre o câncer no ciberespaço

A partir daí, o Grupo Oncoclínicas do CPO (Centro Paulista de Oncologia) reuniu seis principais questões sobre o câncer – segundo consultas realizadas no Google – e respondeu abaixo alguns mitos e verdades sobre a doença.

Recorrer à internet é um dos primeiros impulsos quando sentimos qualquer sintoma diferente pelo corpo. A palavra “câncer” aparece em primeiro nos sites de busca quando o assunto é doença. Segundo o levantamento Jornada Digital do Paciente, realizado pelo grupo Minha Vida, 94% dos 3.860 brasileiros entrevistados responderam que procuram informações sobre saúde na rede. De acordo com a pesquisa, na maioria dos casos é a partir do “diagnóstico online” que as pessoas buscam uma orientação médica especializada.

1. Dá para prevenir o câncer?

Segundo estimativas da OMS (Organização Mundial da Saúde), 80% dos casos de câncer no mundo estão relacionados ao nosso modo de vida. “Sedentarismo, sobrepeso/obesidade e consumo excessivo de gorduras podem ser classificados como ‘vilões’ que respondem, em especial, pela elevação no risco de desenvolvimento de tumores que afetam intestino, endométrio, próstata, pâncreas e mama”, explica o Dr. Daniel Gimenes.

“A recomendação da OMS é que pessoas de 18 a 64 anos pratiquem pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana – ou, em média, pouco mais de 20 minutos por dia. Isso significa que pequenos ajustes na rotina, como caminhar pequenas distâncias, aderir à bicicleta como opção de transporte ou subir e descer escadas ao invés de usar o elevador, podem colaborar para o afastamento da grande maioria dos fatores de risco que levam ao surgimento de diferentes doenças, inclusive do câncer”, ressalta o especialista.

2. Marcas roxas pelo corpo são sinal de leucemia?

Manchas roxas que surgem aparentemente sem traumas, pequenos pontos vermelhos na pele e/ou sangramentos mais intensos e prolongados após ferimentos leves podem surgir em decorrência da diminuição na produção de plaquetas. Ou seja, marcas roxas que persistem por muito tempo pode ser o primeiro sinal de leucemia. Ainda assim, estes são apenas fatores que podem ser indícios da doença, mas não é regra.

Principais sintomas das leucemias agudas: palidez, cansaço e sonolência, consequências da queda na produção de glóbulos vermelhos (hemácias) e consequente anemia. Qualquer alteração na saúde, procure um médico especializado o mais rápio possível.

3. Pintas que crescem estão relacionadas ao câncer de pele?

O câncer de pele (ou melanoma) pode dar seus primeiros sinais a partir do aparecimento de pintas escuras na pele, que apresentam modificações ao longo do tempo. Quando elas são assimétricas, possuem bordas irregulares, cor escura e aumentam de tamanho com o passar do tempo, é sinal de alerta!

“A doença é de fácil diagnóstico quando existe uma avaliação prévia das pintas feitas”, explica a Dra. Daniela Pezzutti. Recomenda-se a retirada dessas lesões por especialista habilitado. Posteriormente, dependendo do estágio da doença, pode ser necessária a realização de tratamento complementar. “Quimioterapia ou radioterapia são raramente necessárias visto que, se diagnosticado precocemente, a cirurgia pode resolver na maioria dos casos”, finaliza a oncologista.

4. Fumantes têm mais chances de desenvolver câncer no pulmão?

O tabagismo aumenta a possibilidade de desenvolver diversos tipos de câncer – não apenas o de pulmão. Entre os principais tumores cujos riscos são maximizados pelo hábito de fumar estão: boca, faringe, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo de útero e leucemia. O cigarro é ainda responsável por contribuir para o surgimento de outras condições, como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares.

Em cinco anos, a taxa de mortalidade de um ex-fumante por câncer de pulmão, considerando uma pessoa que tinha o hábito de fumar um maço de cigarros por dia, diminui em pelo menos 50%, segundo a Dra. Mariana Laloni. Em 15 anos, os riscos se tornam praticamente iguais aos de uma pessoa que nunca fumou. Vale à pena parar de fumar!

5. Estresse e depressão podem causar câncer?

Pessoas com sintomas de depressão e/ou ansiedade podem correr maior risco de mortalidade em casos de câncer de próstata, intestino e pâncreas. “Existe a hipótese de que o estresse está envolvido com a mortalidade por câncer. Na prática, o que percebemos é que os pacientes com espírito de luta, que querem viver, colaboram com o tratamento. Essas pessoas vivem muito mais ao passo que um disparo depressivo no meio do tratamento pode ser prejudicial”, diz o oncologista clinico Dr. Daniel Gimenes.

6. Homens também podem ter câncer de mama?

Assim como as mulheres, homens apresentam glândulas mamárias. Apesar da baixa incidência, o câncer de mama masculino – eles representam 1% de todos os casos diagnosticados -, a taxa de mortalidade entre os homens é alta uma vez que eles não costumam realizar exames rotineiros de controle.

“Ainda há um mito de que apenas mulheres desenvolvem câncer de mama. Por isso, o alerta para os homens é que adiante de qualquer mudança suspeita na região mamária, procurare um especialista para que seja possível o diagnóstico precoce e tratamento adequado”, avalia o Dr. Daniel Gimenes, oncologista clinico.

O especialista ressalta ainda que o autoexame também é recomendado para os homens e que depois dos 50 anos a atenção deve ser aumentada, já que é a faixa etária em que ocorrem mais casos do câncer de mama masculino.

Fonte: CPO (Centro Paulista de Oncologia) – Grupo Oncoclínicas