Abertas inscrições para 2ª Edição do Focus Design Visions

A Focus Têxtil abre inscrições para a segunda edição do projeto social Focus Design Visions. Até o dia 8 de setembro estudantes de moda de todo o Brasil poderão se inscrever pelo site Instituto Focus Têxtil. O projeto tem a curadoria do estilista Walter Rodrigues e conta com patrocínio das Lojas Pernambucanas. Foto: Divulgação

O processo seletivo consiste em três etapas: envio de portfólio pessoal, envio de painel com referências e inspirações e uma entrevista. Os 10 escolhidos passarão por uma capacitação com Walter Rodrigues e terão o desafio de produzir uma coleção com os resíduos de tecidos da Focus e os trabalhos serão exibidos na 45ª edição do São Paulo Fashion Week, no início de 2018.

“Para a Focus Têxtil apoiar um projeto como este é uma forma de incentivar a criatividade, fomentar o consumo consciente e dar um novo destino para retalhos e resíduos têxteis. Para os jovens participantes é a oportunidade de mostrar toda sua criatividade aos principais nomes da moda no país”, disse Paulo Cristelli, Gestor de Sustentabilidade da Focus Têxtil.