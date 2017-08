A noiva de cada signo

O universo da noiva abre tantas possibilidades que pode confundir (e estressar) aquela que está prestes a subir no altar. Nessa, a astrologia pode auxiliar nas escolhas do visual do grande dia. Cada signo possui determinadas características que influenciam no look, desde cabelo e maquiagem até o véu e as joias. O segredo é ser autêntica e respeitar os próprios desejos e gostos. Ser você mesma é o que há de mais chique e te fará a noiva mais linda que já se viu! Foto: Pixabay - CC

Áries (21/03 – 20/04)

Noiva informal, divertida e de personalidade marcante. Tudo isso será refletido no look dela. Como Áries rege a cabeça, o penteado ganhará uma atenção a mais e, não raro, trocará o véu por um acessório incrível! A maquiagem realça o olhar e as sobrancelhas.

Touro (21/04 – 20/05)

Supertradicional, dará prioridade ao conforto e à qualidade. A forte ligação com a natureza aparece desde o vestido ao véu, como bordados ou apliques em forma de flores ou borboletas. Destaque para o colo com uma joia valiosa, sem extravagância. Já a maquiagem será suave para evidenciar a beleza natural.