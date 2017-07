5 lições de Game of Thrones para usar no ambiente corporativo

Em um mercado cada vez mais competitivo, em busca de profissionais qualificados e que tenham proatividade, ficar atento ao que acontece nas séries de televisão, olhar através das entrelinhas, é uma boa maneira de conseguir exemplos de proatividade e liderança que podem ser aplicados no ambiente corporativo. Entre as séries do momento está Game of Thrones, com uma trama cheia de poder e intrigas, podemos ver personagens como Jon Snow, Daenerys Targaryen e Tyrion Lannister transmitem dicas de liderança que podemos assimilar no nosso universo profissional.

1- Construção de reputação e caráter

Construção de reputação pode ser vista pelo personagem Jon Snow. Suas atitudes e o desapego ao poder o transformaram em modelo de caráter diante de aliados e até mesmo dos inimigos. Isso, transformado para o ambiente de trabalho, como liderança, ética e cumprimento de promessas, são atitudes positivas e são vistas como uma construção de respeito mútuo no ambiente de trabalho.