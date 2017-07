5 dicas para deixar sua casa mais quentinha

1. Aposte em objetos de decoração A mudança de pequenos detalhes já deixa tudo mais quentinho. “Trocar as capas de almofadas, investir em tapetes, usar objetos de decoração em madeira ou com cores quentes, bem como o uso de xales e mantas de tricôs sobre o sofá ou enroladas dentro de cestos e caixas são soluções práticas e baratas para deixar a casa preparada para o inverno”, finaliza Dieiny Kipper.

Além desses, outros truques podem ajudar a esquentar a casa, driblar o frio e trazer aquele climinha de aconchego característico do Inverno. As arquitetas Dieiny Kipper e Lízia Witzel selecionaram cinco opções decorativas para que o frio não seja um motivo de desconforto. Confira abaixo:

A temperatura despencou e pegou muita gente de calça curta, literalmente. A casa então virou um iglu! É hora de tirar cobertores e cobertinhas do armário e deixar à disposição travesseiros e almofadas na cama e no sofá. E nunca duvide do poder de um tapete: ele ajuda a reforçar a sensação térmica do ambiente.

2. Iluminações fracas

As lâmpadas brancas costumam ser mais frias. Segundo Lízia Witzel, a iluminação é fundamental para aquecer um ambiente. “As lâmpadas com luzes amarelas deixam os espaços mais aconchegantes e dão a sensação de conforto térmico”, observa.

3. Invista em lareiras ecológicas

Para quem não possui um cômodo com lareira, as versões portáteis e ecológicas são opções ótimas para deixar a sua sala ou quarto mais quentinhos nos dias frios. Elas são práticas e podem ser inseridas em qualquer lugar da casa/apartamento/escritório. Os aquecedores portáteis também são uma boa pedida nesta época do ano. “Outra opção também é o uso de velas. São ótimas opções e traz um clima todo especial para o ambiente”, comenta.

4. Troque os tons das paredes

Invista em cores quentes. As arquitetas indicam tons de marrom, vermelho e terracota que trazem a sensação de calor. “Use essas cores em capas para almofadas, tapetes e mantas, pois são itens que podem ser renovados quando troca a estação. Outra dica é o papel de parede que, além de prático, dá a sensação de aquecimento, principalmente os tijolinhos, madeira ou cores quentes, para os mais ousados”, indica Dieiny.

5. Mude os tecidos das cortinas

Opte por tecidos com sobreposições ou mais pesados, que evitam a passagem de ventos frios. São ideais para aquecer ambientes. “Trocar as cortinas requer um investimento maior, mas, se for possível, escolha tecidos encorpados para o inverno como linho, sarja, algodão e veludo, que aumentam a sensação de conforto térmico”, comenta Lízia.

Fonte: Interiores All Online