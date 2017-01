Zordon convoca herois para a batalha no novo trailer de ‘Power Rangers’

Foto: Divulgação

A Lionsgate revelou nesta quinta-feira o novo trailer de Power Rangers, filme que atualiza o grupo de herois clássicos que fez sucesso na década de 1990. Na prévia, é possível conferir várias novidades da adaptação ao cinema do seriado, como a nova versão de Zordon (que reúne os cinco rangers), dos Zods (os robôs dos herois) e dos vilões, como Goldar (braço direito de Rita Repulsa) e dos Bonecos de Massa – que parecem bem mais ameaçadores.

No filme, cinco adolescentes encontram uma nave alienígena, além das famosas Moedas do Poder, que lhe dão super força. Diante a invasão da terra, liderada por Rita Repulsa, cabe a Zordon reunir esses herois e evitar a destruição do planeta. O visual dos rangers e dos vilões está bem diferente do clássico da série. A ideia é trazer um ar mais moderno e sério para a saga. O filme estreia em 24 de março.