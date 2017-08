Três dos gibis mais raros da Mulher Maravilha são colocados à venda

Três dos gibis mais raros da Mulher Maravilha de todos os tempos serão vendidos no eBay: Wonder Woman, Sensational Comics e All-Star Comics. Essa exclusiva coleção de gibis representam as cópias únicas de mais alto valor para Sensation Comics e All-Star Comics. Há rumores que apenas dois desses gibis existam nessas condições recordistas até agora, fazendo deste um momento empolgante para a história dos gibis e para os fãs da Mulher Maravilha em todo o mundo. Acesse: www.eBay.com/WonderWoman.

A Mulher Maravilha fez sua primeira estreia na All Star Comics em dezembro de 1941. Sua estreia em capa se deu em seguida na Sensational Comics em janeiro de 1942 e o primeiro gibi na íntegra devotado exclusivamente a ela foi o Wonder Woman no mês de julho. No total, esses três gibis compõem a estreia definitiva, arte de capa e origem da Mulher Maravilha como personagem de gibi amado e inspirador.