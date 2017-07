‘Thor: Ragnarok’ e ‘Liga da Justiça’ ganham novos trailers

Durante a San Diego Comic-Con, Marvel Studios e Warner/DC divulgaram suas novidades para os próximos lançamentos no cinema. A Casa das Ideias divulgou o segundo trailer de Thor: Ragnarok, terceiro filme solo do Deus do Trovão e que vai servir de ligação com Vingadores: Guerra Infinita. Já a Warner lançou uma nova prévia de Liga da Justiça, primeiro filme a unir os super-herois da DC no cinema.

Segundo a sinopse, o mundo de Thor está prestes a explodir. Seu irmão trapaceiro, Loki, tomou conta de Asgard, a poderosa Hela emergiu para roubar o trono para si mesma e Thor está preso do outro lado do universo. Para sair do cativeiro e salvar seu lar da iminente destruição, Thor deve primeiro vencer uma disputa alienígena mortal derrotando seu antigo aliado e companheiro vingador… O Incrível Hulk! A estreia está marcada para 26 de outubro.

Em Liga da Justiça, o mundo lamenta a morte de Superman. Com a Terra “desprotegida”, um novo vilão aparece atrás de itens conhecidos como Caixas Maternas, escondidas em várias partes do mundo. Para impedir a destruição do planeta, Batman e Mulher-Maravilha reúnem um grupo de meta-humanos, formado por Flash, Aquaman e Ciborgue, para enfrentar essa nova ameaça. Liga da Justiça estreia no dia 16 de novembro.