SyFy não exibirá novos episódios de ‘Doctor Who’ no Brasil

Foto: Divulgação

Triste notícia para os fãs brasileiros da série “Doctor Who”: o canal SyFy anunciou nesta sexta-feira, 24, que não irá transmitir os novos episódios da mais famosa série britânica. Em sua página no Facebook, o canal agradeceu o apoio dos fãs e lamentou que os direitos da série não tenham sido renovados.

O episódio especial de Natal deste ano, que vai contar com a estreia da atriz Jodie Whittaker como o Doctor, personagem que dá nome à série, não será transmitido. Em contato com a reportagem, a assessoria do canal confirmou que manteve os direitos das temporadas passadas e vai continuar transmitindo reprises dos episódios.

“Doctor Who” chegou ao SyFy em novembro de 2015, após o fim do canal BBC HD, que transmitia a série aqui no Brasil. Ainda não se sabe se a série será transmitida por algum outro canal ou se os fãs brasileiros ficarão órfãos do Doctor e suas aventuras.