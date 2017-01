‘Super Mario Odyssey’ e ‘Splatoon 2’ ganham novos vídeos de gameplay

Vídeos mostrando um pouco mais do gameplay de Splatoon 2 e Super Mario Odyssey foram divulgados recentemente. Anunciados na semana passada, ambos os games serão lançados ainda em 2017 para o Nintendo Switch, novo videogame da Nintendo. O Switch é um aparelho híbrido – funciona tanto como um console caseiro quanto um portátil – e será lançado no dia 3 de março, por US$ 299.

No vídeo da demo de Super Mario Odyssey é possível ver alguns dos movimentos que Mario poderá executar na aventura. A grande novidade é que seu boné, agora, pode ser utilizado para derrotar inimigos e como plataforma para alcançar lugares mais distantes. Além disso, o game coloca o encanador no mundo real, em meio à uma grande cidade inspirada em Nova York. Como isso vai afetar a história do jogo ainda é um mistério.

Segundo os desenvolvedores, o game terá muito mais elementos de Super Mario 64 e Super Mario Sunshine do que de Super Mario Galaxy ou Super Mario 3D World. Ou seja: as fases serão mais abertas e com mais possibilidades de trajetos para alcançar os objetivos. Além disso, novidades sobre o jogo, que será lançado no Natal deste ano, serão mostradas na E3, em junho.

Já Splatoon 2, continuação do game de sucesso do WiiU, já parece mais finalizado do que Odyssey. O game chegará ás lojas em breve, mas ainda não há uma data definida. Entre as novidades do game, estão novos personagens, itens e cenários. O que deve ajudar o game a fazer sucesso é a nova rede online da Nintendo, que no Switch, promete ser muito mais robusta e sem quedas na conexão do que as vistas no WiiU.