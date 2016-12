Projeto Liba

A revista norte-americana Entertainment Weekly divulgou nessa semana as primeiras imagens oficiais de Blade Runner 2049, sequência do clássico lançado na década de 1980 por Ridley Scott. Harrisond Ford está de volta para a continuação. A ele, se unem nomes como Ryan Gosling (Dois Caras Legais), a atriz cubana Ana de Armas (Bata Antes de Entrar), Jared Leto (Esquadrão Suicida), Robin Wright (House of Cards) e Dave Bautista (Guardiões da Galáxia). A estreia está marcada para 6 de outubro de 2017.

Scott continua na saga, dessa vez como produtor. Quem ocupa a cadeira de diretor é o ótimo Denis Villeneuve (Os Suspeitos, Sicário, A Chegada). O enredo se passa trinta anos após o primeiro filme. O policial K (Gosling), descobre um segredo há muito tempo enterrado que tem o potencial de mergulhar o que resta da sociedade no caos. A descoberta de K o leva a uma missão para buscar Rick Deckard (Ford), um ex-caçador de androides que está desaparecido há três décadas.

