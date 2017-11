‘Senhor dos Anéis’ vai virar série da Amazon

Foto: Divulgação

A Amazon anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 13, que produzirá uma série baseada em O Senhor dos Anéis, após uma extensa e longa negociação com os detentores dos direitos da obras do escritor J.R.R. Tolkien. A adaptação para o serviço de streaming explorará novas histórias anteriores à trama de Sociedade do Anel. Ainda não há previsão de estreia ou elenco confirmado. O acordo garante ainda a produção de seriados derivados da obra do autor.

A Sociedade do Anel (2001), As Duas Torres (2002) e O Retorno do Rei (2003), a trilogia de O Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson, foi sucesso de crítica e público nos cinemas. Os três filmes arrecadaram US$ 2.912 bilhões, segundo o site Box Office Mojo. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei ganhou ao todo 11 prêmios no Oscar, igualando com Ben-Hur (1959) e Titanic (1997) como recordista da Academia.

LEIA TAMBÉM: 'O Diário de Anne Frank' ganha versão em HQ e animação