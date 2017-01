São Paulo foi a cidade no mundo com mais ‘crushes’ na virada do ano

O paulistano que está em busca de relacionamento e desceu a serra ou se aventurou por outros Estados em busca de um “amor” para o ano novo pode não ter feito a melhor escolha. Embora dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aponte que mais de dois milhões de veículos tenham deixado a capital para a virada do ano, foi São Paulo a cidade que obteve o maior número de ‘crushes’ no Réveillon 2016 – em todo o mundo. Foto: Divulgação

O termo ‘crush’ é usado pelo aplicativo de relacionamentos Happn para determinar quando dois usuários curtem um ao outro, demonstrando interesse em se conhecer. De acordo com o aplicativo, na noite de 31 de dezembro, mais da metade (56%) dos usuários paulistanos foram tocados pela flecha do cupido.

Em segundo lugar aparece o Rio de Janeiro, seguido por Buenos Aires (Argentina), Istambul (Turquia), Londres (Inglaterra), Paris (França), Nova York (Estados Unidos), Copenhague (Dinamarca), Oslo (Noruega) e Sydney (Austrália), respectivamente.

O Happn foi lançado em Paris em 2014 e está presente em 40 países. O aplicativo de relacionamentos permite aos usuários descobrirem as pessoas com quem seus caminhos cruzaram na vida real. O Brasil é o principal mercado do app, que conta com 3,9 milhões de pessoas cadastradas.

São Paulo, com 1,1 milhão de inscritos, é a cidade no mundo com o maior número de happners no mundo.