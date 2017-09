Rock in Rio terá a maior tela de games do mundo

Uma das atrações do Rock in Rio 2017 vai montar a “maior tela de games já vista no mundo”. Instalada no espaço batizado de Oi Game Arena (Arena Carioca 1), a “supertela” da GameXP tem 75 metros de comprimento e 20 de altura, totalizando mais de 1450 metros quadrados de projeção. A tela já está sendo montada na Cidade do Rock.

Os visitantes poderão assistir disputas com alguns dos melhores gamers do Brasil, com narrações e comentários ao vivo, além de bandas e DJs.

Estão confirmadas as disputas dos games: CS:Go, Injustice 2, Clash Royale, Pro-Evolution Soccer 2018 e Just Dance. Além disso, a Disney levará para o palco da arena e o gramado do Rock in Rio uma ativação especial de Star Wars: Os Últimos Jedi.