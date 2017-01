Relâmpago McQueen vai se aposentar? Confira o primeiro trailer de ‘Carros 3’

A Walt Disney e a Pixar divulgaram nesta terça-feira o primeiro trailer de Carros 3, que estreia no dia 15 de junho de 2017. No terceiro filme da saga, o veterano Relâmpago McQueen vê a chegada de um novo piloto, muito mais veloz e tecnológico do que ele: Storm Jackson. No trecho, é possível ver que, após um acidente, McQueen precisa de recuperar para voltar às pistas e se recusa a parar de correr. “Eu decido quando parar”. Confira:

Além do trailer, os estúdios também divulgaram uma apresentação de Storm, novo personagem (e possível rival) de McQueen no filme.