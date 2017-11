Ratner está fora de ‘Mulher-Maravilha 2’ por exigência de Gal Gadot

Foto: Gage Skidmore via Visual hunt - CC BY-SA

Gal Gadot confirmou nesta quinta-feira, 16, a saída do produtor Brett Ratner da sequência de Mulher Maravilha. A continuação do longa tem previsão de estreia para dezembro de 2019.

Em entrevista ao programa Today, a protagonista comentou a polêmica de que teria se negado a participar do filme, caso Ratner continuasse na produção. “Não escondo nada. A verdade é que há muitas coisas envolvidas. Não fui só eu. Todos tinham o mesmo sentimento. Entende? Todo mundo sabia que era o certo a ser feito. Não tinha nada para falar, porque já tinha sido feito antes mesmo de a notícia sair”, explicou a atriz. Brett Ratner recebeu seis acusações de assédio sexual.

Além disso, em outubro, a atriz já havia cancelado sua participação em uma homenagem a Ratner no Tree of Life Award. Na ocasião, Gal Gadot foi escalada para entregar um prêmio para o diretor, mas recusou depois de Olivia Munn acusar Brett de assédio. Natasha Henstridge e Ellen Page reforçaram as denúncias contra o profissional.