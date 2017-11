‘Rampage’, filme baseado em série de games, ganha primeiro trailer

A notícia de que Rampage, game que mostra animais gigantes destruindo cidades ao redor do globo, seria transformado em filme pegou muita gente de surpresa. Agora, a produção ganhou seu primeiro trailer, que você confere abaixo. O longa, que tem no elenco Dwayne “The Rock” Jhonson, tem estreia prevista para abril de 2018 e, no Brasil, vai se chamar “Rampage: A Fúria dos Monstros“:

No filme, o macaco George é submetido à um experimento genético. Antes calmo e tranquilo, o primata começa a se tornar agressivo e, para piorar, tem seu crescimento acelerado. Logo, assume um tamanho gigantesco e invade uma cidade, destruindo tudo o que aparece em sua frente. Além dele, outros animais também passam pela mesma transformação.

O filme leva às telas uma premissa bastante parecida com a do jogo, lançado pela primeira vez em 1986 e que ganhou diversas versões, inclusive para Playstation, Super Nintendo, Xbox e Nintendo 64. Nos games, o jogador pode controlar George (o macaco gigante), Ralph (uma espécie de lobisomem) e Lizzie (um lagarto). A Missão é destruir o maior número de prédios possíveis, enquanto foge do ataque do exército.