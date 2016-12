Projeto Liba

Foto: Divulgação

A Niantic divulgou hoje novidades para os jogadores de Pokémon GO. Serão dois novos eventos, o primeiro deles começando já na manhã deste domingo de natal. Do dia 25 de dezembro até o dia 3 de janeiro, os Pokéstops vão dar, diariamente, uma incubadora – item necessário para chocar os ovos dentro do game. Além disso, os Pokéstops também vão entregar mais ovos ao jogadores. Esses ovos terão uma chance maior de possuir Pokémon como Togepi, Pichu e os demais monstrinhos adicionados recentemente.

Já o segundo evento vai começar no dia 30 de dezembro e vai até 8 de janeiro e é especial para os fãs dos monstrinhos iniciais clássicos. De acordo com a Niantic, as chances de encontrar Bulbasaur, Charmander e Squirtle, além de suas evoluções, serão maiores no período. Além disso, o tempo de captura desses Pokémon vai aumentar e você terá até 60 minutos para correr atrás deles – em vez de 30, como está agora.