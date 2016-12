Projeto Liba

Foto: Divulgação

Pode-se dizer que “Pokémon GO” é um dos maiores sucessos do mundo dos games de 2016. O aplicativo, que ganhou dois prêmios no Game Awards desse ano, já acumula números incríveis desde que foi lançado – em julho nos Estados Unidos e em agosto no Brasil. A Niantic, produtora do título, divulgou nesta terça-feira alguns desses números alcançados pelo game.

Segundo a empresa, os jogadores de Pokémon GO já caminharam, desde o lançamento, 8,7 bilhões de quilômetros, o equivalente a 200 mil viagens ao redor do planeta Terra. Essa distância percorrida é maior do que a distância entre o nosso planeta e Plutão! Um avião comercial, por exemplo, levaria mais de 1.000 anos para cobrir a mesma distância. Além disso, os treinadores já capturaram mais de 88 bilhões de Pokémon, o equivalente a 533 milhões de monstrinhos por dia!