‘Os Defensores’: Grupo de herois se reúne em ensaio para revista

Foto: Divulgação

O ano é especial para os fãs das séries da Marvel na TV. A parceria com o Netflix se mostrou um sucesso estrondoso depois de duas temporadas de Demolidor, uma de Jessica Jones e outra de Luke Cage. Em 2017, chegam ao serviço de streaming as séries de Punho de Ferro e Os Defensores, que vai reunir os quatro herois numa única aventura. Sigourney Weaver (de Alien e Avatar) será a vilã do programa. Para divulgar a série, Charlie Cox (Matt Murdock, o Demolidor), Krysten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Luke Cage), e Finn Jones (Danny Rand, o Punho de Ferro), se uniram numa sessão de fotos para a revista norte-americana Entertainment Weekly.

A revista revela que a ideia para Os Defensores surgiu em 2013, quando Jeph Loeb, chefe do departamento de televisão da Marvel, estava assistindo Os Vingadores “pela quinta vez” e pensou em criar uma série de TV focando em personagens menos conhecidos da editora, que povoam as ruas de Nova York. Segundo ele, Os Defensores têm seus próprios interesses e não estão preocupados em deter Asgardianos, salvar o mundo de aliens ou buscar as Joias do Infinito.