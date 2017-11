Um novo teaser de Liga da Justiça mostra imagens inéditas de cada personagem do filme, que tem estreia marcada para o dia 16 de novembro.

Liga da Justiça tem no elenco Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Mulher-Maravilha), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Ciborgue), Ezra Miller (Flash), Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), J.K. Simmons (Comissário Gordon), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Jeremy Irons (Alfred) e Amy Adams (Lois Lane).

They're here to save the world. #JusticeLeague in theaters November 17. pic.twitter.com/quxf8HHpVB

— Justice League Movie (@justiceleaguewb) 8 de novembro de 2017