Novo portátil permite jogar games do antigo Game Boy

Foto: Divulgação

Está na hora de tirar os cartuchinhos do Game Boy do fundo da gaveta! A empresa Retro-Bit apresentou nesta semana um aparelho capaz de rodar jogos de todos os modelos da antiga plataforma da Nintendo, seja o Game Boy tradicional, Color ou Advance. Chamado de Super Retro Boy, o aparelho foi mostrado durante a CES (Consumer Electronics Show), feira direcionada ao mercado de produtos eletrônicos que ocorre em Los Angeles.

O console vem com uma tela LCD de alta definição resistente a arranhões e quebras, uma bateria de 2,500 mAh – que garante 10 horas de jogatina -, além de quatro botões de ação, botões direcionais e os tradicionais Start e Select. Ele também virá com um cartucho que inclui 10 jogos. O lançamento está marcado para agosto deste ano, por enquanto apenas na América do Norte, por US$ 79.99.

