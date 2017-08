Novo episódio de ‘Game of Thrones’ vaza na internet dias antes da estreia

Foto: divulgação

O próximo episódio da série “Game of Thrones”, intitulado “The Spoils of War”, vazou hoje, 4, na internet. Vários links clandestinos já circulam pela web. A divulgação do episódio inteiro da série, que é o de número quatro desta sétima temporada, vem dias após a HBO confirmar que sofreu um ataque cibernético por hackers, que afirmam ter roubado cerca de 1,5 terabytes de dados da companhia.

Algumas pessoas que fizeram o download do episódio vazado afirmam que as imagens contam com uma marca d’água da emissora, o que confirmaria que o arquivo em vídeo seria para uso interno da HBO. Tal detalhe leva a crer que, de fato, o arquivo com o episódio estava no pacote de dados roubados da companhia no início da semana.