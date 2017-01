‘Nintendo Switch’: confira tudo o que rolou na apresentação do videogame

Na madrugada desta sexta-feira, a Nintendo revelou uma série de novos detalhes sobre o Switch, seu novo videogame. A começar pela data de lançamento e preço do console: o aparelho estará disponível nas lojas de todo o mundo no dia 3 de março, por US$ 299,99. O preço em reais ainda é um mistério, já que a Nintendo não tem representantes oficiais no Brasil e dependemos de importadores. Além disso, a empresa anunciou outras informações sobre o console em si e uma série de novos games.

Logo no início de sua apresentação, a Nintendo revelou que o Switch, finalmente, não terá a trava de região – o que significa de games japoneses, por exemplo, poderão ser jogados num videogame norte-americano. Além disso, a BigN pretende melhorar seu sistema online e, para isso, vai cobrar uma taxa para quem quiser jogar pela internet – exatamente como a Sony e a Microsoft fazem com o PS4 e o XboxOne. Quem assinar o serviço, terá direito a baixar jogos gratuitos no console.

Especificações do hardware não foram detalhadas, mas as funcionalidades do console foram bastante explicadas. Como se sabe, o Switch é um console híbrido e pode ser jogado tanto na TV – quando acoplado à sua base, ou Dock, como é chamada -, quanto como portátil. Ele terá 32gb de memória, que pode ser estendida com cartões MicroSDs. A bateria do console deve durar entre 2h30min e 6h30min, dependendo do game que está rodando. Os Joy-Cons, que são os controladores do Switch, terão sensores de movimento e vibração HD Rumble, além de uma câmera que capta movimentos do jogador.

Zelda disponível no lançamento e novo Mario no Natal

Depois de falar do console, foi a hora de mostrar, claro, os games – que custarão US$ 60. E o primeiro ano do Switch parece promissor: novas franquias, sequências de games de sucesso e thirds apoiando o novo videogame. Ao todo, são 80 games em desenvolvimento para o console. Talvez o mais esperado deles, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ganhou data de lançamento e também estará disponível no dia 3 de março. Um novo vídeo foi apresentado, mostrando um pouco da história do game, novos personagens e cenários. Uma novidade: pela primeira vez, um game da série será totalmente dublado.

Vários outros games, no entanto, também foram revelados. O primeiro deles foi 1, 2, Switch!, um jogo em que você enfrenta seus amigos sem, necessariamente, olhar para o videogame. É jogado apenas com os Joy-Cons. Em seguida, uma nova franquia foi revelada: Arms é um jogo de luta em que os personagens têm braços de mola. Em seguida, Splatoon 2 pintou na apresentação. É a sequência do game que fez muito sucesso no WiiU.

Depois, foi a hora do mascote da Nintendo fazer sua apresentação. Mario terá um novo game ainda esse ano e será lançado antes do Natal. A grande novidade de Super Mario Odissey é que, dessa vez, o game será um sandbox – ou seja, um jogo de mundo aberto, como Watch Dogs e GTA, por exemplo -, mas ambientado tanto no Reino dos Cogumelos quanto no mundo dos humanos. Além disso, Mario terá a ajuda de um “novo” companheiro de jornada…

Ainda falando dos games, a Monolith revelou Xenoblade 2, sequência do game lançado para Wii, enquanto a Atlus apresentou um novo episódio da saga Shin Megami Tensei, que faz muito sucesso no Japão. A Tecmo Koei mostrou, brevemente, que está trabalhando num spin-off da saga Fire Emblem: Fire Emblem Warriors deve seguir o mesmo estilo de jogo de Hyrule Warriors, lançado para WiiU e 3DS.

Já a Square-Enix está preparando um novo RPG, chamado apenas de Projeto Octopath, enquanto a Grasshopper revelou que um novo No More Heroes será lançado. A SEGA, por sua vez, trabalha em dois games do Sonic para o Switch, entre eles, Sonic Mania. Além disso, em abril, o Switch receberá uma versão melhorada de Mario Kart 8, lançado para WiiU. Batizado de Mario Kart 8 Deluxe, o game terá novas pistas e novos personagens.

Além destes jogos, vários outros títulos já estão listados no site oficial da Nintendo, como Super Bomberman R, NBA 2K18, Rayman Legends Definitive Edition, Rime, Syberia 3, Skylanders Imaginators, Minecraft Switch Edition, Minecraft Story Mode, Dragon Ball Xenoverse 2, Fast RMX, Disgaea 5, Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, Just Dance 2017 e Steep. Pelo que foi mostrado, a Nintendo parece ter aprendido com seus erros e promete apostar alto no Switch. Agora, é esperar pelo lançamento do console – que acontece em menos de dois meses!