Nintendo anuncia games de ‘Fire Emblem’ para Switch, 3DS e smartphone

Na noite de ontem, a Nintendo realizou um evento online – o Nintendo Direct – anunciou uma série de novos games da franquia Fire Emblem para o New 3DS, o Switch e até para smartphones. No total, foram revelados quatro novos jogos, que serão lançados em 2017 e 2018. O primeiro game anunciado foi Fire Emblem Warriors, desenvolvido pela Koei Tecmo. O jogo será lançado tanto para o Switch (console que será lançado em março), quanto para o New 3DS. O jogo é uma versão de Dinasty Warriors, mas com personagens da franquia de estratégia da Nintendo. O game é semelhante a Hyrule Warriors, game lançado para o WiiU – e que, depois, também ganhou uma versão para o New 3DS -, em que o jogador precisa derrotar hordas com centenas de inimigos.

Já Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia é um game exclusivo do Nintendo 3DS. O jogo é uma releitura moderna de Fire Emblem Gaiden, segundo game da saga, lançado apenas no Japão em 1992, para o NES. A história é protagonizada por Aim e Celica, personagens que ganharão um Amiibo cada. Outro game anunciado é Fire Emblem Heroes, que é a primeira imersão da saga nos smartphones. O game vai seguir o estilo de RPG tático, com batalhas em turnos e possibilidades de aumentar o poder de seus personagens. O game será lançado no dia 2 de fevereiro para Android e iOS. Além disso, a Nintendo revelou que também trabalha num Fire Emblem exclusivo para Switch, mas que será lançado apenas em 2018.

