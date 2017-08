Nada de ‘GoT’: série favorita dos brasileiros é ‘The Walking Dead’

Que Game of Thrones é um sucesso avassalador em todo o mundo, não é segredo. No Brasil, não é diferente: todo mundo para para assistir aos episódios da trama. Porém, um levantamento da SEMrush, especializada em marketing digital, apontou que a série inspirada nos livros de George R.R. Martin não é a mais querida pelos brasileiros: esse posto é de The Walking Dead, da FOX.

Um levantamento realizado entre entre 18 de julho e 18 de agosto mostrou que o programa, que mostra como os seres humanos sobrevivem após um apocalipse zumbi, liderados por Rick Grimes, foi alvo de 673 mil buscas. Já Game of Thrones, que narra a saga de Jon Snow, Daenerys Targaryen e Cersei Lannister, teve 368 mil buscas no mesmo período. Em terceiro lugar, com 201 mil buscas registradas, há um empate triplo entre Once Upon a Time, Supernatural e The Vampire Diaries.