Morre a atriz Carrie Fisher, a Princesa Leia da saga ‘Star Wars’

Foto: Divulgação

Todas as galáxias ficam mais tristes nesta terça-feira. A atriz Carrie Fisher, que viveu a Princesa Leia na trilogia clássica de “Star Wars”, morreu hoje, aos 60 anos. A informação foi confirmada por um comunicado da família da atriz. “É com um grande pesar que Billie Lourd confirma que sua amada mãe Carrie Fisher faleceu às 8h55 desta manhã”, diz a nota.

Na última sexta-feira, a atriz havia sofrido um ataque cardíaco num avião, quando voltava de uma viagem de divulgação do seu livro mais recente, “Memórias da Princesa”, em que fala sobre os bastidores das gravações dos filmes. Na ocasião, ela chegou a ficar vários minutos sem respirar até ser levada para um hospital em Los Angeles. O seu estado de saúde era grave.

Carrie Fisher havia retornado para a franquia no sétimo episódio, “O Despertar da Força”, que estreou no ano passado. No longa, ela viveu a General Leia, uma das líderes da Resistência e mãe de Ben Solo, que acabou se tornando o vilão Kylo Ren. Ela gravou recentemente o próximo filme da saga (Star Wars: Episódio VIII), que estreia no ano que vem.

Que a Força esteja com você, Carrie.