Montagem coloca Chris Evans como Snake num possível filme de ‘Metal Gear’

Durante a San Diego Comic Con, muita gente se surpreendeu com o novo visual de Chris Evans para Vingadores: Guerra Infinita, terceiro filme da equipe de super-herois da Marvel que chega aos cinemas no ano que vem. Num poster divulgado, o ator aparece barbudo para viver o Capitão América – que desde o final de Guerra Civil, é um fugitivo do governo norte-americano. Confira a imagem: Foto: Divulgação

Essa simples imagem bastou para a imaginação dos fãs voar leve, livre e solta. Eis que o usuário do Twitter BossLogic olhou para Evans barbudo e imaginou o ator na pele de Snake, protagonista da série de games Metal Gear Solid, da Konami. “Isso é tudo o que eu vejo agora”, escreveu BossLogic num post no microblog, seguido do pôster abaixo. A imagem mostra o mesmo Chris Evans do cartaz de Vingadores, mas reimaginado como Solid Snake:

Foto: Divulgação

E aí, você gostou? Acha que Chris Evans daria um bom Solid Snake nos cinemas? Infelizmente, parece que não teremos um filme da franquia tão cedo. Durante a Comic-Con, Jordan Vogt-Roberts (diretor de Kong: A Ilha da Caveira), disse que tem vontade de levar Metal Gear Solid às telonas, porém, que vai fazer isso apenas se puder traduzir a “experiência” de se jogar o game num bom filme – o que, segundo ele, nunca ocorreu nas adaptações de jogos para o cinema. “Tudo o que eu quero fazer na minha vida é um grande filme de Metal Gear”, disse, em entrevista à IGN.