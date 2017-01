‘La La Land’: vídeo mostra as referências e homenagens do musical

Os indicados ao Oscar 2017, um dos maiores prêmios cinematográficos do mundo, foram revelados ontem e não foi surpresa ver La La Land, novo filme de Damien Chazelle (o mesmo diretor do excelente Whiplash – Em Busca da Perfeição), como o grande destaque do ano. O musical está concorrendo a 14 estatuetas, número alcançado apenas por Titanic e A Malvada. O filme caiu no gosto dos críticos e cinéfilos por ser uma homenagem aos grandes musicais produzidos por Hollywood. De Cantando na Chuva a Moulin Rouge, passando por Grease e várias outras obras, o musical de Chazelle é cheio de referências. Você conseguiu identificar todas? Não? Sem problemas, o vídeo abaixo mostra quais filmes foram homenageados pelo diretor:

LEIA TAMBÉM: MIS realiza maratona da saga estelar