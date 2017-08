Keanu Reeves pode estrelar uma versão para o cinema de Cowboy Bebop

Foto: Divulgação

Adaptações de produções japonesas estão ganhando cada vez mais espaço no mercado ocidental. Depois da versão cinematográfica de Vigilante do Amanhã – Ghost in the Shell, com Scarlett Johansson, e de Death Note, que vai ganhar uma adaptação pela Netflix, o próximo mangá que deve ser adaptado pode ser Cowboy Bebop. E o protagonista pode ser ninguém menos do que Keanu Reeves, astro de Matrix e John Wick.

De acordo com o Comic Book, a 20th Century Fox diz que uma versão norte-americana de Cowboy Bebop é “uma possibilidade”. Essa não é a primeira vez que o estúdio imagina uma versão ocidental do mangá: a ideia inicial surgiu em 2008, mas nunca viu a luz do dia. Já naquela época, o estúdio queria Reeves no papel do protagonista Spike Spiegel, porém, problemas no roteiro do filme acabaram fazendo com que o projeto fosse engavetado.

Depois disso, Reeves se repaginou e criou sua própria franquia de sucesso, John Wick (que terá um terceiro filme em breve). O enredo de Cowboy Bebop se passa no ano 2071, e a história mostra um grupo de caçadores de recompensa que viaja pelo espaço na espaçonave Bebop. Será que esse é o momento perfeito para a produção ser retomada?