‘Injustice 2’: game de luta dos herois da DC ganha novo trailer

Foto: Divulgação

A Warner Bros. Interactive Entertainment divulgou um novo trailer de Injustice 2 nessa terça-feira (17). O vídeo revela que novos personagens estarão disponíveis no game de luta da NetherRealm, como Robin, Bane, Hera Venenosa e Brainiac, que será o vilão da história. Quem adquirir o jogo na venda antecipada (dos Estados Unidos) poderá jogar com Darkseid. A história continua a trama do primeiro game, onde alguns heróis lutavam contra o regime do Superman, e mostra uma nova ameaça. Injustice 2 chega ao Xbox One e ao PlayStation 4 em 16 de maio.