Ilustrador homenageia famosos que morreram em 2016

Comovido com a quantidade de artistas e figuras brilhantes que morreram no ano passado, o ilustrador Martin Bruckner decidiu fazer uma homenagem em sua conta pessoal no Instagram. Ao longo de uma semana, ele publicou a série “People we’ve lost 2016” (“Pessoas que perdemos em 2016”, em tradução livre).

A série traz ilustrações de artistas como as atrizes Debbie Reynolds e Carrie Fisher e os cantores David Bowie e George Michael, além do boxeador Muhammad Ali. Em parte das ilustrações, Martin Bruckner relembrou os personagens e os figurinos mais marcantes das celebridades homenageadas.

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Dez 26, 2016 às 6:11 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Dez 27, 2016 às 4:18 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Dez 30, 2016 às 12:14 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Dez 30, 2016 às 4:16 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Dez 30, 2016 às 6:26 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Dez 30, 2016 às 8:31 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Dez 31, 2016 às 7:53 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Dez 31, 2016 às 12:40 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Dez 31, 2016 às 9:24 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Jan 1, 2017 às 5:45 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Jan 1, 2017 às 8:35 PST

Uma foto publicada por Martin Bruckner (@spaghetti_toes_martyb) em Jan 1, 2017 às 1:11 PST