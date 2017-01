HQ dos X-Men que aparece no trailer de ‘Logan’ é divulgada em alta resolução

Há alguns dias, quando o novo trailer de Logan foi revelado, uma das cenas chamou a atenção: nela, a mutante X-23, Laura, está lendo uma história em quadrinhos dos X-Men. “Um quarto disso aconteceu, e não foi assim”, diz Wolverine, ao dar uma olhada na página. A HQ que aparece na prévia foi feita especialmente para o filme pelos artistas Joe Quesada e Dan Panosian. Quesada compartilhou recentemente o processo de criação de uma das páginas da revista em seu perfil no Facebook, desde o rascunho até a versão final. Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

“Já que esta página já está pública, como visto no impressionante trailer de Logan, acredito que não tem problema postar os processos de produção”, escreveu o artista. “Foi ótimo trabalhar próximo de James Mangold para criar estas páginas (sim, tem mais de uma) e fiquei empolgado de ter sido convidado para o projeto”, ressaltou. Segundo Quesada, tanto o tipo da ilustração quanto as cores usadas por Dan Panosian remetem aos quadrinhos dos anos 1990. Logan tem estreia prevista para 2 de março de 2017 no Brasil.