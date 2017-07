‘How To Get Away With Muder’ estreia na programação da Globo com novo nome

Foto: Divulgação

Batizada de ‘Lições de um Crime‘, a série How To Get Away With Murder ganha espaço na programação da Globo com sua primeira temporada, a partir desta segunda-feira, 10, logo após o Conversa com Bial.

Na trama, apenas os melhores estudantes da universidade de direito East Coast Law School podem participar de casos reais. Eles estão sob orientação da professora Annalise Keating (Viola Davis), professora de Direito Criminal 1, matéria conhecida como ‘Como Se Livrar de Um Assassinato.”

Tudo muda quando os alunos escolhidos se envolvem em um assassinato e terão que se esforçar para despistar as investigações.