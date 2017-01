‘Horizon Zero Dawn’, exclusivo do PS4, ganha trailer cinematográfico

Um dos games mais esperados deste ano, Horizon Zero Dawn, desenvolvido pela Guerrilha Games (desenvolvedora dos jogos da série Killzone), ganhou um novo trailer que foca nos momentos cinematográficos do game. A história se passa em um futuro no qual uma civilização avançada deixou de existir. Os humanos, organizados em tribos, se aventuram em um mundo que mistura paisagens selvagens com os destroços de metrópoles, e dinossauros-robôs.

A protagonista do game é Aloy, uma jovem que vai precisar enfrentar oponentes de tribos inimigas para manter seu clã vivo. O jogo chega ao PlayStation 4 em 28 de fevereiro de 2017

