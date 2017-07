‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’ apresenta heroi que quer se provar

Após um salto temporal, somos apresentados ao ponto de vista do próprio Peter Parker dos acontecimentos vistos em “Guerra Civil”. Da sua convocação por Tony Stark (Robert Downey Jr.), até a batalha no aeroporto, junto aos demais Vingadores, tudo é mostrado por uma handycam que o próprio heroi carrega. Isso mostra como o personagem foi bem atualizado para as gerações atuais, que amam YouTubers, enquanto ajuda a construir a personalidade do heroi.

Logo de cara, somos apresentados à Adrian Toomes (Michael Keaton), que busca itens de valor em meio aos destroços alienígenas dos chitauri. Isso até a divisão de Controle de Danos se “apoderar” do material. No entanto, Toomes – que se transformará no vilão Abutre – não se dá por vencido e usa o que coletou para criar e vender armas com poderes desconhecidos. Keaton sabe que tem um personagem interessante na mão e entrega um vilão com motivações fortes – e frases de impacto. Foto: Divulgação

A expectativa ao redor da chegada do Homem-Aranha ao UCM ( Universo Cinematográfico da Marvel ) era alta. Após uma participação rápida em “Capitão América: Guerra Civil”, o Amigão da Vizinhança ganhou um filme para chamar de seu. E o mundo dos heróis da Marvel não poderia estar mais conectado: “ Homem-Aranha: De Volta ao Lar ”, que chega aos cinemas brasileiros neste dia 6 de julho, faz referência direta a “Os Vingadores” (2012), mostrando alguns dos desdobramentos da Batalha de Nova York, ao mesmo tempo em que serve de “sequência” aos fatos vistos na terceira aventura do Capitão.

Tom Holland (de O Impossível) é o novo Peter Parker/Homem-Aranha e entrega, finalmente, uma atuação digna do heroi dos quadrinhos. Inteligente, tímido e cheio de preocupações típicas da adolescência, Peter Parker precisa dividir o tempo entre provas de espanhol e o combate ao crime, enquanto tenta se provar digno da confiança do mentor, Tony Stark. Aliás, a vida escolar de Peter Parker é a espinha dorsal do filme. “De Volta ao Lar” apresenta o personagem ainda jovem, com 15 anos, que está aprendendo a lidar com os poderes recém-adquiridos.

Os trailers e prévias evidenciaram bastante a presença de Tony Stark no filme, mas é bom dizer que “De Volta ao Lar” não se trata de um “Homem de Ferro 4”, como muitos temiam. Stark faz aparições em pontos importantes e é uma figura essencial do ponto de vista da narrativa, mas em nenhum momento tira o brilho de Parker. O protagonista é o Homem-Aranha e o Homem de Ferro é como um exemplo a ser seguido por ele. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O roteiro simples e despretensioso joga a favor do filme. Leve e divertido, o novo “Homem-Aranha” tem uma pegada oitentista – com referências à “Clube dos Cinco” ou “Curtindo a Vida Adoidado” bem claras –, que se mistura a uma trilha sonora empolgante de Michael Giacchino (com direito até à canção tema clássica do Homem-Aranha) e boas cenas de ação. Vale ressaltar que o filme não se preocupa em mostrar as origens dos poderes ou a morte de Tio Ben mais uma vez (o que já foi visto em “Homem-Aranha”, de 2002, e em “O Espetacular Homem-Aranha”, de 2012).

“Homem-Aranha: De Volta ao Lar” mostra um bom começo para o aracnídeo dentro do universo compartilhado da Marvel. Com participações de alguns personagens já conhecidos de outros filmes do estúdio (além do Homem de Ferro, usado a exaustão na divulgação do longa), a produção acerta em não buscar uma nova história de origem e já colocar o Homem-Aranha como um heroi estabelecido, embora ainda imaturo e sem experiência. Com personagens carismáticos, muita diversão (mas sem piadas forçadas) e um vilão interessante, a chegada do Cabeça de Teia à Marvel Studios se mostra uma aventura agradável e com uma longa jornada pela frente.