Hideo Kojima vem ao Brasil em 2017

Foto: Divulgação

Um dos nomes mais aclamados da indústria dos games virá ao Brasil pela primeira vez. Hideo Kojima, criador da série de jogos Metal Gear Solid, desembarca no país em outubro para participar da décima edição da GBS (Brasil Game Show), maior feira relacionada ao mundo os games da América Latina. O japonês vai participar de um painel onde vai falar sobre sua carreira e projetos futuros.

Hideo Kojima é o idealizador da Kojima Productions, produtora de games de sucesso como a série “Metal Gear Solid” e os jogos “Zone of the Enders”, “Lunar Knights” e “Castlevania: Lords of Shadow”. “Todos os anos fazemos uma pesquisa com os nossos visitantes e o nome de Kojima sempre vence disparado. Ficamos muito felizes em realizar o sonho dos gamers brasileiros de vê-lo de perto”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador da BGS.

A série “Metal Gear” é a obra máxima do japonês. O primeiro game foi lançado em 1987, para MSX2 e para o NES, e de lá para cá, se tornou uma das franquias mais queridas dos games. Em três décadas, 11 títulos publicados e mais de 51 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Desde 2015, Kojima tem se dedicado ao desenvolvimento do game “Death Stranding”, exclusivo para PlayStation 4.