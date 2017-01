‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’ pode virar trilogia no cinema

Segundo informações internas da Warner, o estúdio estaria interessado em adaptar aos cinemas a peça Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter e a Criança Amaldiçoada). De acordo com o jornalista Jim Hill, a ideia seria levar a história para a tela grande como uma trilogia de filmes. Ainda segundo as informações, a Warner teria interesse em que Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint reprisassem seus papéis de Harry, Herminone e Rony.

Em seu perfil no Twitter, no entanto, a autora J.K. Rowling desmentiu a informação. “Sei que muitas pessoas estão procurando razões para ficarem felizes hoje, mas não há verdade no rumor sobre a trilogia de Criança Amaldiçoada”, escreveu. Os boatos, ainda, aponta que a Warner estaria trabalhando com uma possível data para 2026, dois anos após o quinto e último longa de Animais Fantásticos e Onde Habitam.

