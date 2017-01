George A. Romero quaaaaase dirigiu o filme de Resident Evil!

O nome de George A. Romero dispensa apresentações. O diretor introduziu o conceito dos zumbis na cultura pop e revolucionou o cinema de terror com o icônico A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Ou seja, se você é fã de The Walking Dead atualmente, deve agradecer muito ao cara. Por tudo isso, Romero seria a pessoa perfeita para adaptar a série de games Resident Evil aos cinemas, certo? Sim, e isso quase aconteceu de verdade, antes de Paul W.S. Anderson e Milla Jovovic entrarem na jogada…

Em 1998, o diretor foi contratado pela Capcom, produtora dos games da franquia, para dirigir dois comerciais live action do jogo Resident Evil 2, lançado originalmente para o PlayStation. As propagandas foram exibidas na televisão japonesa e eram estreladas pelos atores Brad Renfro e Adrienne Frantz. Os vídeos mostram ambos tendo de lidar com uma horda zumbi que invadiu uma delegacia – ou seja, resume o enredo do segundo game da saga.

Na época, a Sony Pictures ficou bastante impressionada com o resultado final das propagandas e resolveu contratar Romero para escrever e dirigir uma adaptação cinematográfica do jogo. A história escrita pelo diretor era bastante fiel ao enredo do primeiro game, com Chris Redfield e Jill Valentine presos na Mansão Spencer em Raccoon City. A ideia era apostar num filme de terror psicológico, e não em um filme com dezenas de cenas de ação – que foi o que Anderson acabou fazendo ao lançar o primeiro filme, Resident Evil: O Hóspede Maldito, em 2002.

Por algum motivo, a Sony e a Capcom acabaram por descartar o roteiro de Romero. O produtor da Capcom, Yoshiki Okamoto, declarou na época que “o roteiro de Romero não era bom, por isso, ele foi demitido”, simples assim. Foi logo em seguida que Anderson apresentou a sua versão da história, ganhou sinal verde da produção e faturou US$ 102 milhões ao redor do mundo com O Hóspede Maldito. A gente gostando ou não, Resident Evil acabou se tornando uma marca forte no cinema e ganhou mais cinco continuações – Resident Evil 6: O Capítulo Final estreou nos cinemas nessa quinta-feira. Foto: Divulgação

Para nós, só resta a dúvida: o que poderia dar errado na mistura Resident Evil + George A. Romero? Nada, provavelmente. Confira, abaixo, os dois comerciais dirigidos pelo diretor para Resident Evil 2 – chamado no Japão de Bio Hazard 2:

