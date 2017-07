Game of Thrones foi o programa mais tweetado do mundo em 2016

Foto: Divulgação

Game Of Thrones, série da HBO, que está em sua sétima temporada, é um programa que mexe com a emoção dos internautas devido à movimentação estratégica de seus personagens, seu enredo cheio de reviravoltas e, claro, às dezenas de mortes. Por tudo isso, a série foi o programa de TV mais tweetado do mundo em 2016.

Além disso, o seriado entrou para a lista das 10 Top Trends no ano passado no Twitter – o único programa de TV do ranking. Game of Thrones também gerou cerca de 13,8 milhões de tweets do começo deste ano até o dia 21 de junho, dia em que o segundo trailer da sétima temporada foi divulgado.

A sexta temporada, transmitida em 2016, foi a que mais gerou conversas no site. Os episódios mais tweetados desde a estreia da série, em 2011, foram The Winds of Winter (26 de junho de 2016), The Red Woman (24 de abril de 2016), Battle of the Bastards (19 de junho de 2016), Mother’s Mercy (14 de junho de 2015) e Home (01 de maio de 2016). Já os personagens mais comentados da sexta temporada foram Jon Snow, Daenerys Targaryen, Sansa Stark, Arya Stark e Hodor, enquanto as hashtags mais usadas durante a mesma temporada foram #GameofThrones, #GoT, #GoTSeason6, #DemThrones e #JonSnow.